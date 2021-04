FOTO Mizerii iresponsabile la marginea Iașului. Lipsă de bun simț. Cine ia atitudine? Ca de obicei, inceputul primaverii vine cu imagini din natura, de la florile care au rasarit fimid, la animalele care incep sa se lase vazute. Dar printre aceste pete de culoare, sar in ochi urmele lasate in multe locuri de oameni deloc interesati de natura vie. Gramezi de gunoaie de toate felurile apar sau se maresc pe marginea drumurilor ferite, iar urme de „civilizatie" sunt des intalnite in padurile din jurul Iasului. Cele mai mult (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

