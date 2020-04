Stiri pe aceeasi tema

- De treisprezece saptamani consecutiv, Acces Direct, prezentata de Mirela Vaida, la Antena 1, ramane cea mai urmarita emisiune in randul telespectatorilor care se afla in fața micilor ecrane, de luni pana vineri, in intervalul orar 17.00 – 19:00. Intre 13 și 17 aprilie, Acces Direct a fost lider de audiența…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" de la Antena 1 este o fire exuberanta, care nu are cum sa treaca neobservata in viața de zi cu zi. Mirela Vaida nu face niciun efort sa iasa in evidența, ci se comporta firesc. Vedeta susține ca "vinovat" pentru acest talent este chiar tatal ei.Mirela Vaida este…

- Mirela Vaida este mama a trei copii și are o casnicie așa cum și-a dorit. Prezentatoarea tv a marturisit ca ea și soțul ei iși mai doresc o fetița, ceea ce inseamna ca prezentatoarea de la Antena 1 ar putea ramane in curand gravida. „Vrea sotul meu inca o fetita. Si eu mi-as dori...sa inchidem treaba,…

- Emisiunea Acces Direct ramane liderul incontestabil al dupa-amiezelor. Pentru a șasea saptamana consecutiv, Acces Direct a fost prima opțiune in randul telespectatorilor care s-au aflat in fața micilor ecrane, de luni pana vineri, intre orele 17.00 și 19:00. Emisiunea prezentata de Mirela Vaida, la…

- O otita nu-i da pace Mirelei Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena 1. Infașurata bine in jurul capului, vedeta tv s-a plans fanilor ca s-a lasat de data aceasta pe mana socarei pentru a se face bine. A acceptat toate leacurile babebști pe care aceasta i le-a propus, doar-doar se…

- „Cum ar zice un vecin: «Pai, ce-am facut, ma, nene, ma... Iar ne-am uitat?» Iar am fost lideri de audienta? E de-a «rasu’-plansu’». E clar ca ne asteapta inca o saptamana cu «Vulpita»! Este incredibil cat de mediatizata si de hulita, dar si de urmarita este aceasta emisiune cu cele doua personaje:…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct“, de la Antena 1, a comentat scandalul generat de „telenovela Vulpita“, dupa ce cazul celor doi soti din Vaslui a ajuns pe masa CNA si a fost aspru criticat de membrii forului.

- Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” (Antena 1) nu exclude posibilitatea de a mai avea un urmaș peste vreo doi ani, așa cum iși dorește partenerul ei de viața. „Toata lumea ma intreaba asta. Exact asa cum ma intrebau cand aveam doi, acum ma intreaba cand il fac pe al patrulea. Sotul meu isi doreste…