Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, luni, in Alba, ca Romania va accesa fondul de Solidaritate al UE, dupa pagubele produse de inundatii, precizand ca unele situatii puteau fi anticipate daca se implementau la timp proiecte.

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a explicat intr-o postare pe Facebook ca Romania poate apela la Fondul de Solidaritate al UE pentru a remedia daunele provocate de inundatii.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat luni, intr-o conferinta comuna cu Iurie Leanca, vicepremierul moldovean pentru Integrare Europeana, ca i-a impartasit acestuia ingrijorarile Romaniei privind ''recentele evenimente din Republica Moldova''.…

- Acum o saptamana, terenul de golf "Paul Tomița" de la Pianu de Jos, județul Alba a gazduit competiția PRO-AM - Golf for Everyone, in care 3 amatori au facut echipa cu cate un profesionist pentru premii totale de peste 10.000 euro Printe jucatorii Pro prezenți s-a numarat David Foster. Un nume cu peste…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta aprobarea de catre Parlamentul European miercuri a proiectului de Decizie a Consiliului European de stabilire a componentei PE in viitoarea sa legislatura, Romania castigand inca un mandat in urma acestui vot, potrivit Agerpres.

- In data de 29 mai 2018 a fost confirmat primul focar de pesta porcina africana la mistret, in judetul Satu-Mare, Fondul de Vanatoare Noroieni, aflat in zona de supraveghere, conform Deciziei 419/2018 referitoare la unele masuri privind PPA in Romania. Din investigatia epidemiologica preliminara reiese…

- Pentru ca ma ingrijoreaza foarte mult perspectivele (și, judecand dupa frontul comun facut de toate organizațiile patronale din Romania, nu numai eu sunt ingrijorat), o sa expun, inainte de a formula scenariile, premisele de la care am plecat in formularea lor. Pana acum știm așa: Reducerea subvențiilor…

- Mai multe locuințe, strazi și instituții publice au fost inundate in județul Argeș din cauza precipitațiilor abundente. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, au fost afectate de inundații municipiul Pitești, orașul Ștefanești și comuna Bradu. Pe durata ploilor,…