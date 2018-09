Stiri pe aceeasi tema

- Principala etapa a Exercitiului militar Vostok-2018, cel mai amplu efectuat de armata rusa in ultimele decenii, a avut loc joi in Poligonul Tugol, situat in regiunea Trans-Baikal, informeaza site-ul agentiei Tass preluat de mediafax. Vostok-2018 este cel mai mare exercitiu efectuat de armata…

- Doua avioane de lupta F-22 americane au escortat bombardiere strategice ruse Tu-95MC deasupra Oceanului Arctic, a anuntat vineri Ministrul rus al Apararii, relateaza agentia Interfax, preluata de Reuters, scrie Agerpres. Bombardierele ruse au efectuat zboruri programate deasupra apelor neutre…

- Moscova și Republica Centrafricana au semnat marți, 21 august, un acord de cooperare militara. Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu și omologul sau din Republica Centrafricana, Marie-Noelle Koyara, au semnat documentul la Moscova, in marja participarii demnitarului african la expoziția de aparare…

- Ministerul spaniol al Apararii a anuntat marti ca a deschis o ancheta asupra tirului "accidental" cu racheta al unuia dintre avioanele sale de vanatoare deasupra Estoniei, in timpul unei misiuni de antrenament, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministerul rus al Apararii a confirmat ca șeful Statului Major General al Armaei Ruse, Valeri Gerasimov a trimis in luna iulie, pe canalul confidențial de comunicare, o scrisoare catre omologul sau american Joseph Dunford, in care cere ajutorul SUA in refacaerea Siriei. In scrisoarea sa Gherasimov a…

- Congresmanii americani au decis sa prelungeasca interdicția de cooperare dintre Pentagon și Ministerul rus al Apararii, potrivit raportului dedicat proiectului de buget al aparari pentru urmatorul exercițiu financiar (incepe in SUA pe 1 octombrie). Proiectul este coordonat de ambele camere ale Congresului.…

- Seful Statului Major al Apararii (SMA), generalul Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, ca inzestrarea Armatei cu echipamente de lupta moderne trebuie sa se faca simultan cu profesionalizarea personalului care urmeaza sa le utilizeze."Trebuie sa pregatim pe viitor lideri sa fie in masura sa se…

- Rusia trebuie sa-si “asume rolul” in doborarea zborului MH17 al Malaysia Airlines, aflat deasupra Ucrainei, in 2014, si sa coopereze pentru stabilirea adevarului si justitiei, potrivit declaratiilor...