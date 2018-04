Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi reprezentanti ai Primariei Aiud, alaturi de voluntari, au profitat de vremea frumoasa si au iesit la plantat pomi. In apropierea municipiului, au participat la o actiune desfasurata cu sprijinul Ocolului Silvic local. Echipa a fost formata din funcționari publici si personal contractual din…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat duminica, la Arad, la ceremonia militara de inaltare pe catarg a drapelului national si a drapelului NATO, cu ocazia Zilei NATO in Romania. Ministrul a salutat drapelul de lupta al Batalionului 191 Infanterie ''Colonel Radu Golescu'',…

- Militarii Batalionul 191 „Radu Golescu” au venit in intampinarea elevilor din municipiul și județul Arad cu ocazia evenimentului „Ziua Porților Deschise”. „Avand in vedere ca elevii au in aceasta saptamana «Scoala altfel», ne-am gandit – impreuna și in colaborare cu Inspectoratul Școlar…

- Recent a avut loc, la sediul Batalionului 911 Infanterie ldquo;Capidava" din garnizoana Medgidia, din cadrul Brigazii 9 Mecanizata Marasesti, ceremonia militara organizata cu prilejul predarii primirii functiei de comandant de batalion.Fostul comandant al batalionului, colonelul Gheorghe Gherghe a fost…

- Dupa șapte luni de misiune in Afganistan, ultimul detașament cu militari din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protecția Forței “Inimi Neinfricate” a aterizat pe Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Tot cu acest zbor, sunt aduse in țara și drapelul de lupta și cel de identificare al unitații. Drapelul…

- De ce sunt militarii cu inimi neinfricate oameni diferiți? Pentru ca indiferent de dificultati sau de problemele intampinate, aceștia isi indeplinesc misiunea. Cu alte cuvinte, reusita misiunii conditioneaza aceasta tarie de caracter a militarului. Unde intervin si ce rol au emotiile in aceasta strategie?…

- In perioada 06.02-16.02.2018, 9 militari din cadrul Batalionul 84 Asigurare Date ”Maraști”, unitate din compunerea Brigazii 8 LAROM desfasoara, alaturi de colegii din cadrul Brigazii 9 Mecanizate și ai Regimentului 52 Artilerie Mixta, in zona cabanei militare Soveja din Muntii Vrancei,…

- Primul contingent militar polonez si-a incheiat, vineri, activitatea la Craiova. Militarii erau sositi in orasul nostru, in cadrul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab“, inca din luna mai a anului trecut. Vineri, 12 ianuarie, a avut loc rotatia intre primul contingent ...