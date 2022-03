Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut site-ul de tip enciclopedie open source din lume este acuzat de „diseminare ilegala" a unor informații despre armata rusa, victimele civile ucrainene și operațiunile bancare ale Moscovei. Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine…

- „Am avut convorbiri telefonice cu prietenul și colegul meu roman @BogdanAurescu. Romania iși intensifica sprijinul militar și umanitar pentru Ucraina, care se apara de invazia rusa. Suntem recunoscatori Romaniei pentru acest ajutor valoros și pentru ca au avut grija de cetațenii noștri care fug de razboiul…

- Cipru ar fi confirmat ca nu se va opune excluderii Rusiei din sistemul bancar SWIFT, a anunțat sambata ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba. Decizia vine dupa ce și Italia a anunțat ca nu se va opune, lasand doar doua alte state UE care s-ar mai opune sancțiunii in acest moment. We did it. Cyprus…

- Un bloc de locuințe cu 26 de etaje din Kiev a fost lovit de bombardamente, sambata dimineața. O imagine cu imobilul distrus a fost publicata și de ministrul ucrainean de externe, alaturi de un nou indemn catre țarile occidentale.Conform Nexta TV, este vorba despre un bloc din cartierul kievean Zhuliany.…

- "Nu, aceasta nu este o invazie rusa doar in estul Ucrainei, ci un atac la scara larga din mai multe direcții. Nu, apararea ucraineana nu s-a prabușit. Armata ucraineana lupta. Ucraina sta cu ambele picioare pe pamant și continua sa se apere singura", a scris Dmitro Kuleba. Latest update.No, this is…

- De teama atacurilor in serie, in Kiev și in alte orașe unrainene s-a instalat panica și mii de oameni incearca sa paraseasca zonele sensibile. LIVE: Ukrainians leave Kyiv after Russian forces begin a military operation in Ukraine https://t.co/IuUcMs1c2o — Reuters (@Reuters) February 24, 2022 Some Kyiv…

- Dmitro Kuleba, ministrul de externe de la Kiev, și ministrul adjunct de interne Anton Gerașcenko au confirmat joi, 24 februarie, „ invazia pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia ”, noteaza The Guardian . „Putin tocmai a lansat o invazie pe scara larga a Ucrainei. Orașe pașnice sunt atacate. Acesta…

- Șeful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a anunțat sâmbata pe contul sau de Twitter ca Ucraina a declanșat oficial mecanismul de reducere a riscurilor în conformitate cu Acordul de la Viena și ”a solicitat Rusiei sa ofere explicații detaliate cu privire la activitațile militare în…