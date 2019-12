Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului pe OUG 114. Dupa ce am studiat draftul de modificare a OUG 114 am indentificat cel puțin 2 masuri care vor ajuta marile companii din sectorul energetic, dar și bancile comerciale. Masurile vin in contextul in care Guvernul pregatește masuri…

- Viorica Dancila a primit o lovitura usturatoare in PSD chiar de ziua ei, scrie portalul stiripesurse.ro. Organizația de femei, la șefia careia urma sa fie aleasa fostul premier, nu va mai organiza alegeri...

- Mihai Traistariu a fost și va ramane mereu unul dintre cele mai transparente personaje din showbizul romanesc. A impresionat cu hit-urile sale, dar și cu prezențele excentrice cu care iși surprinde mereu fanii. Cu siguranța intrebarea de pe buzele tuturor este, desigur, cați ani are Mihai Traistariu!…

- Bugetarii ar putea avea parte de o minivacanta de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie), zile libere conform Codului Muncii, pica miercurea, respectiv joia. Sarbatorile de iarna incep peste cateva zile,…

- Grupul Renault l-a surprins pe Papa Francisc cu un automobil unicat, fabricat in Romania. Toata lumea a auzit de Duster, inclusiv Suveranul Pontif, care a și fost transportat, pe durata vizitei sale in Romania, cu un exemplar special modificat pentru aceasta misiune. De aici pana la Duster Papamobil…

- Liverpool a invins-o pe Manchester City, scor 3-1, și este mai aproape ca niciodata de caștigarea titlului in Premier League. Jurgen Klopp (52 de ani) a primit dupa meci un clop din partea fanilor „cormorani” din Romania. Klopp a demonstrat inca o data ca este unul dintre cei mai carismatici oameni…

- Cristi Chivu a avut ghinion in afaceri, dupa ce a incercat sa investeasca din averea pe care a strans-o in anii sai de glorie in fotbal. A ramas cu datorii imense, dar pentru soția lui nu s-a zgarcit. I-a facut un cadou incredibil.