- Religii precum Hinduismul și Budismul au ca nucleu teoria reincarnarii. O poveste din Cambodgia face furori in mediul virtual. Este vorba despre o femeie de 74 de ani, Khim Hang, care s-a casatorit cu un vițel, fiind ferm convinsa ca animalul este reintruparea soțului ei.

- Cristian Borcea a tinut sa o duca neaparat pe Valentina Pelinel in Insula Capri. Cristi Borcea si Valentina Pelinel, IMAGINI FABULOASE din vacanta petrecuta in Insula Capri FOTO "Putini stiu ca prima lor iesire a fost pe iaht, in Italia. Atunci, in urma cu ani de zile, s-a consolidat…

- Dupa o prima parte a anului destul de plina, ADDA s-a relaxat o saptamana in Italia, vizitand Bologna, San Marino, Ravenna, Brissighella, Punta Marina si, nu in ultimul rand, Venetia unde nu fusese niciodata, dar isi dorea foarte mult sa ajunga. „Ne-am plimbat foarte mult si ne-am relaxat. Am inchiriat…

- O romanca in varsta de 49 de ani a fost gasita moarta intr-o prapastie, in Italia. Femeia disparuse de ore bune, iar soțul a alertat autoritațile italiene. Anchetatorii au descoperit cadavrul romancei dupa ce au gasit geanta și incalțamintea femeii la marginea drumului.

- Preistoria Inainte de a fi favoritul Uniunii Salvați Romania, Dacian Cioloș a fost favoritul Partidului Național Liberal și al președintelui Klaus Iohannis. Cand dl Cioloș a fost propus de prim-ministru, nominal in urma unor consultari cu strada și cu societatea civila, unii oameni știau deja numele…

- Comisia Europeana vrea ca turiștii care iși planifica vacanțele in țarile din Uniune sa fie mai bine protejați. O directiva europeana, intrata in vigoare din iulie, le da dreptul sa renunțe la pachetele de vacanța fara sa piarda toata suma platita. Iar daca in țara in care vor sa calatoreasca sunt,…

- Radja Nainggolan nu a fost cooptat in lotul Belgiei la Campionatul Mondial din Rusia, dar este subiectul unui transfer spectaculor. Potrivit presei din Italia, mijlocasul urmeaza sa semneze cu Inter, iar luni va face vizita medicala.

- Un tanar roman s-a spanzurat la ferma din Italia unde isi petrecea vacanta alaturi de iubita lui, si ea tot romanca. Trupul neinsuflețit a fost descoperit duminica la pranz (10 iunie) chair de iubita. Tanara a alertat imediat poliția. Cuplul de romani facea agroturism la o ferma langa Manciano, un cunoscut…