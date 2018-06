Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a dus o lupta crancena cu kilogramele in plus acum cativa ani. Vedeta a vorbit deschis despre cat de mult s-a chinuit sa revina dupa ce a luat 32 de kilograme in plus pe perioada sarcinii. Mihaela Radulescu, anunt surprinzator dupa 4 ANI de relatie cu Felix Baumgartner. "Cu…

- Mihaela Radulescu a fost invitata la emisiunea pe care Catalin Maruța o modereaza la Pro TV, unde a explicat cum reușește sa se mențina in forma. Vedeta a facut și dezvaluiri despre viața sa din ultimii 10 ani. La emisiunea lui Catalin Maruța, Mihaela Radulescu a marturisit ca nu ține nicio dieta…

- Fiecare tinuta a lui Florin Calinescu e realizata de croitori cu peste 25 de ani de experienta in domeniu. Pentru galele live Romanii au talent, nici un detaliu nu a fost lasat la voia intamplarii, ne spune Filip Cezar, cel care se ocupa personal de alegerea materialelor pentru costumele de ceremonie…

- Mihaela Radulescu a publicat pe pagina de Facebook un mesaj prin care marturisește ca daca avea o fetița de crescut in aceasta epoca, ar fi facut totul ca ea sa ramana copil. Vedeta și-a exprima ingrijorarea fața de modul in care unele copile sunt expuse mult prea repede la lucruri care țin de maturitate.…

- Mihaela Radulescu iși declara public iubirea ce i-o poarta austriacului. "La mulți ani, iubirea mea! Tu ești curcubeul meu… și barbatul mult... și mult mai mult…. #iubireadevarata #fericire #barbatulmeu #iubireamea", a scris Mihaela Radulescu langa o imagine cu ei doi. Jurata de la…

- Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Radulescu, a postat pe Instagram un mesaj care i-a facut pe mulți sa se intrebe daca relația lui cu Mihaela Radulescu mai funcționeaza așa cum trebuie. Mai exact, Felix a postat un mesaj cu ”Te iubesc”, insa, culmea, nu pentru Mihaela. Probleme in Paradis?