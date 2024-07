Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul „Sparta“ din Techirghiol a gazduit, timp de doua zile, intrecerile Trofeului Dobrogea „Tomitanii“, prima etapa a Circuitului Național de Mini-Rugby ediția 2023-2024. Printre organizatori s-au numarat Federația Romana de Rugby, Primaria Techirghiol, Asociația Județeana de Rugby Constanța și…

- Timp de doua saptamani, statiunea tineretului, Costinesti, este capitala baschetului juvenil romanesc. Peste 350 de echipe cu sportivi avand varste cuprinse intre 6 si 12 ani sunt angrenate, pana pe 4 iulie 2024, pe cele 14 terenuri din incinta bazei sportive BTT Costinesti, in cadrul Competitiilor…

- Cocheta baza sportiva „Miraj Star" din Dragomirna a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute Olimpiada Școlara Județeana la tenis de camp pentru fetele din invațamantul primar.Competiția a fost organizata de Inspectoratul Școlar Județean in parteneriat cu ACS „Tenis King" ...

- Carol Georgescu, un pasionat de aventuri montane, a avut o intalnire neașteptata și palpitanta cu un urs chiar in localitatea Cislau. Aceasta este povestea primei sale intalniri fața in fața cu un urs, o intamplare care i-a lasat amintiri de neuitat. Totul s-a petrecut sambata trecuta, pe valea Aninoasa,…

- Festivalul internațional de șah care se desfașoara in Salina Turda este programat la finalul acestei saptamani, in intervalul 17-19 mai 2024. Anul acesta, organizatorii anunța premii in valoare totala de 12.000 de lei. Competiția este deschisa copiilor intre 5-18 ani, fiind organizata pe mai multe categorii…

- FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la baschet feminin | Parcurs remarcabil pentru micuțele pregatite de Valentin Urian FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la turneul final Under 13 la baschet feminin | Parcurs remarcabil pentru micuțele pregatite de Valentin Urian Echipa de baschet…

- Bucureștiul a gazduit zilele trecute Campionatul Național de Atletism Indoor pentru juniori sub 14 ani. Dintre atleții din județul nostru cel mai bun rezultat a fost obținut de catre Denis Precub, de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Elevul antrenorului Iustin Tatarau s-a clasat al doilea in ...

- Federatia Romana de Baschet organizeaza si in acest an, la malul marii, Competitiile Sportive Nationale de BabyBaschet si MiniBaschet. Ca si in editia precedenta, intrecerile se vor disputa pe terenurile in aer liber din cadrul bazei sportive BTT de la Costinesti. Perioadele de desfasurare a competitiilor…