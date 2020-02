FOTO: Microbuz răsturnat peste calea ferată. Șoferul a fost rănit Un microbuz s-a rasturnat, sambata dimineața, pe calea ferata, intr-un accident rutier petrecut in localitatea Chețani, la limita județului Mureș cu Alba. Șoferul a scapat cu rani ușoare. Autovehiculul a fost scos din șanțul de langa calea ferata, cu ajutorul unei vole. Traficul feroviar a fost blocat temporar. Citește FOTO: Microbuz rasturnat peste calea ferata. Șoferul a fost ranit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

