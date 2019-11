Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu 16 calatori s-a rasturnat joi dimineața in județul Cluj, dupa ce șoferul nu a adaptat viteza la drumul ud. Opt persoane au ajuns la spital.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere inființate prin ordonanța de urgența / DOCUMENT INTEGRAL…

- Joi dimineata, in jurul orei 5.40, un barbat de 33 din localitatea Barbosi, judetul Mures, care conducea un microbuz pe DN 16 spre Apahida, ajuns la km 10 + 850 nu a adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga si carosabil ud, a pierdut controlul microbuzului,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 1, in județul Alba: Autoturism rasturnat dupa un impact intre doua mașini. Doi pasageri au fost raniți ACCIDENT rutier pe DN 1, in județul Alba: Autoturism rasturnat dupa un impact intre doua mașini. Doi pasageri au fost raniți La data de 29 octombrie 2019, in jurul…

- Un tir incarcat cu porumb s-a rasturnat, marti dimineata, pe DN3, la iesirea din orasul Murfatlar spre Valul lui Traian, soferul ramanand incarcerat pana la sosirea echipajelor ISU Dobrogea, informeaza IPJ Constanta, scrie Agerpres. Potrivit politistilor, accidentul a avut loc la ora 4,00,…

- Peretele unui locuinte din comuna galateana Piscu a fost pus la pamant, vineri dimineata, dupa ce un autocamion incarcat cu orz a rupt gardul, a traversat curtea si a intrat in casa. Potrivit informatiilor furnizate de cms. sef Gabriela Costin, IPJ Galati, soferul, un barbat de 35 de ani din Constanta,…

- Un accident a avut loc miercuri dimineața, 28 august, la ieșire din Constanța catre cumpana. Mașina in care se aflau doua persoane s-a rasturnat, din cauze necunoscute. Polițiștii au constatat ca șoferul consumase bauturi alcoolice. Potrivit reprezenatntilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier…

- Un microbuz s-a rasturnat in localitatea Dragomirești, județul Ilfov. O femeie a decedat, iar alte șase persoane au fost ranite. Mai multe echipaje de ambulanța au fost solicitate la fața locului. Accidentul a avut loc pe un drum județean la limita dintre județele Ilfov și Giurgiu. Polițiștii…

- UPDATE Doi oameni au murit si sase au fost raniti, miercuri, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in localitatea doljeana Pielesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii...