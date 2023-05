FOTO / Metalul, pe fotoliul de lider Meciuri cu multe goluri in ultima etapa a play-off-ului din seria secunda a eșalonului al treilea. Metalul a turat motoarele inca din startul intalnirii cu Aerostar, deschizand scorul in minutul 10 prin Marcu și majorandu-l chiar inainte de finalul primei reprize, dupa golul lui Arnautu. Dupa pauza, foaia tehnica a mai consemnat inca cinci goluri, … Articolul FOTO / Metalul, pe fotoliul de lider apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Runda a opta a play-off-ului seriei secunde a consfințit calificarea Olimpiei, la baraj, dupa ce ramnicenii dadusera serioase semne de oboseala in etapele precedente. Dupa eșecul cu Aerostar de pe teren propriu, puțini fani ai ramnicenilor anticipau o victorie atat de clara cu Metalul. Ei bine, meciul…

- Etapa a șasea a play-off-ului a adus schimbarea de lider, in seria secunda a Ligii a 3-a. Metalul, in forma dupa victoria de sambata, in fața celor de la Ramnic, a trecut in deplasare de Aerostar. A fost 2 la 1 pentru trupa lui Vali Stan, golurile buzoienilor fiind marcate de Manaila și Arnautu. Pe…

- Meci spectaculos, vineri dupa-amiaza, pe sinteticul „Cornel Negoescu”. Metalul și Aerostar iși disputau cele trei puncte, intr-un play-off dominat de echipele buzoiene, iar bacauanii aveau doar varianta victoriei. De altfel, prima mare ocazie a aparținut oaspeților, la șutul lui Vraciu, parat spectaculos…

- Meci pe muchie de cuțit intre Metalul și Aerostar. Partida a fost decisa in ultimele secvențe, dupa ce buzoienii au intors rezultatul, obținand toate cele trei puncte. Bacauanii, veniți pe sinteticul din Crang cu statutul de outsideri, au avut prima mare ocazie, la șutul lui Vraciu, parat spectaculos…

- Derby cu scantei, la finalul de week-end, intre Team Sageata și Gloria Vadu Pașii. Niciuna dintre combatante nu lua in calcul un rezultat de egalitate, circumstanța care ducea la pierderea contactului cu duo-ul fruntaș Cernatești-Patarlagele. Sageata a deschis scorul prin Catalin Cristea, jucator, culmea!,…

- „It ain’t over ’till the fat lady sings”. Proverb folosit des de americani, cu referire la evenimentele sportive in coada de pește. Ei bine, vineri dupa-amiaza, zicala s-a potrivit manușa meciului dintre Ramnic și Metalul. Un derby așteptat de mulți, dovada faptul ca la eveniment au asistat peste 1.000…

- Calificate deja in play-off, echipele buzoiene de la varful ierarhiei seriei a doua continua sa domine in eșalonul trei. Ramnicu-Sarat a trecut cu brio un examen greu, impunandu-se fara dubii in fața celor de la Unirea Braniștea, ocupanta locului 3 in serie. Metalul a dispus, de asemenea, de Voința…

- Cele doua echipe buzoiene de la varful seriei secunde a Ligii a 3-a au bifat cate o victorie, acaparand, practic, primele doua locuri ale intrecerii. Vineri, Ramnicul a reușit trei puncte obținute greu, pe terenul celor de la Aerostar, dupa un meci echilibrat, incheiat cu o victorie „italieneasca”,…