- FCSB și CSU Craiova se vor intalni luni, de la ora 20:45, in derby-ul etapei. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. Gica Popescu, fost jucator la Universitatea Craiova și Steaua, a vorbit despre partida de luni și a spus ca iși dorește ca echipa lui…

- Azi, 6 aprilie, se implinesc 35 de ani de la manșa tur a semifinalei Cupei UEFA dintre Benfica Lisabona și Universitatea Craiova. Oltenii au remizat in Portugalia, 0-0, iar doua saptamani mai tarziu, in fața unui "Ion Oblemenco" arhiplin, Știința a terminat la egalitate returul cu portughezii, 1-1,…

- Gica Popescu știe de ce jocul Universitații Craiova nu mai este la fel de solid precum in prima parte a campionatului. "Baciul" e de parere ca gazonul influențeaza mult prestația formației lui Mangia. "Craiova joaca foarte bine. De fapt, juca, inainte sa aiba terenul asta. Eu nu cred ca s-au crispat…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- Gica Popescu (50 de ani) a povestit ce a pațit in perioada comunista cand n-a mai vrut sa joace pentru Steaua și dorea insistent sa se intoarca la Universitatea Craiova. Fostul fundaș central spune ca Ilie Ceaușescu a pus o presiune fantastica pe el, insa "Baciul" a rezistat și a reușit sa se intoarca…

- Duelul de maine seara, de pe Arena Naționala, dintre Dinamo și FCSB, a intrat in cel de-al 70-lea an de existenta, timp in care rivalitatea dintre cele doua a devenit cea mai mare din istoria fotbalului nostru. Duminica. 18 februarie. 20:45! Dinamo si FCSB vor fi pentru a 172-a oara fata in fata in…

- Dinamo - FCSB // Cu ocazia derby-ului dintre Dinamo si FCSB, programat duminica, 18 februarie, la ora 20:45, pe Arena Nationala, site-ul realitatea.net scoate la lumina mai multe imagini în premiera din istoria duelului istoric Dinamo - Steaua sau Steaua - Dinamo.

- Mihai Stoica face scandal! „Am avut ocazia sa vedem echipe care n-au tratat serios competiția in play-off!”. Mihai Stoica, unul dintre cei mai mari scandalagii din fotbalul romanesc, a ținut sa sara din nou la atac. Oficialul de la FCSB a sarit la gatul echipelor din play-off care in urma cu doi ani…