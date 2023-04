Stiri pe aceeasi tema

- Secția de pompieri Sebeș, in cooperare cu SVSU Sebeș, au intervenit, miercuri, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din incinta unui restaurant.La momentul de fața incendiul este localizat se lucreaza la stingerea in totalitate a acestuia. Fara victime. Forțe…

- FOTO INCENDIU la un restaurant din Sebeș: Pompierii se lupta pentru stingerea flacarilor Un incendiu a izbucnit miercuri, 19 aprilie, in jurul orei 11.30, la un resturant din municipiul Sebeș. La fața locului au intervenit pompierii din Sebeș alaturi de serviciul de voluntari. Potrivit ISU Alba, este…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in localitatea Biruinta, judetul Constnata.Potrivit ISU Dobrogea o locuinbta a fost cupirnsa de flacari.Interventia a avut loc pe strada Unirii si a fost anuntata…

- VIDEO-FOTO: O mașina a ars ca o torța pe autostrada A1 Sibiu- Sebeș. Pasagerii au reușit sa se autoevacueze la timp din autoturism O mașina a luat foc in mers pe autostrada A1 intre Sibiu și Sebeș. Pompierii au intervenit, dar nu au mai putut salva nimic din autoturism. Persoanele aflate in mașina au…

- INCENDIU in localitatea Sebeșel. Focul a cuprins o locuința și o anexa gospodareasca Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 02:30, in localitatea Sebeșel din comuna Sasciori. Focul a cuprins o locuința și o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș…

- A fost o noapte lunga pentru pompieri clujeni! Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, aseara, pentru a salva doua persoane surprinse de un incendiu care a cuprins o casa de locuit situata pe strada I. L. Caragiale din Dej. Intervenția nu a fost una ușoara, fumul dens cuprinsese toata…

- A fost o noapte lunga pentru pompierii clujeni! Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, aseara, pentru a salva doua persoane surprinse de un incendiu care a cuprins o casa de locuit situata pe strada I. L. Caragiale din Dej. Intervenția nu a fost una ușoara, fumul dens cuprinsese…

- INCENDIU la Craciunelu de Jos. Focul a cuprins acoperișul unui garaj. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit vineri dimineața in localitatea Craciunelu de Jos. Focul a cuprins acoperișul unui garaj. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj a fost solicitata sa intervina…