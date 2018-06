Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle era o femeie obișnuita pâna la casatoria cu rasfațatul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Harry. Fosta actrița americana a intrat într-o familie de vița nobila și s-a ales și cu un titlu regal: Ducesa de Sussex.

- Meghan Markle era o femeie obișnuita pana la casatoria c rasfațatul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Harry. Fosta actrița americana a intrat intr-o familie de vița nobila și s-a ales și cu un titlu regal: Ducesa de Sussex.

- Meghan Markle era o femeie obișnuita pana la casatoria cu rasfațatul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Harry. Fosta actrița americana a intrat intr-o familie de vița nobila și s-a ales și cu un titlu regal: Ducesa de Sussex. Totuși, fiica sau fiicele ei nu vor primi niciun titlu regal, deși s-a casatorit…

- Meghan Markle a trecut printr-o adevEratE cElEtorie, de cand l-a cunoscut pentru prima oarE pe Prin:ul Harry "i panE in prezent. Nu numai via:a ei s-a schimbat radical, dar "i cine este ea, ca persoanE. Exper:ii in limbajul trupului au analizat modul in care corpul ei ne aratE aceste schimbEri.

- Katy Perry a criticat rochia de mireasa purtata de Meghan Markle. Ducesa de Sussex a surprins pe toata lumea cu alegerea ei. Intrebata ce parere are despre rochia de mireasa pe care Meghan Markle a purtat-o la cununia religioasa, o creație marca Clare Waight Keller de la casa de moda Givenchy, Katy…

- Sambata, 19 mai, prințul Harry și Meghan Markle și-au unit destinele, cei doi devenind Ducele și Ducesa de Sussex, titluri nobiliare date chiar de regina Elisabeta a II-a. A fost un moment urmarit de intreaga planeta, pentru ca fiul cel mic al regretatea prințesa Diana se casatorea cu aleasa inimii…