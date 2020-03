Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, cand statisticile din orașul chinez au aratat numai 8 imbolnaviri, cea mai scazuta cifra din ianuarie pana acum, medicii au aparut intr-un filmuleț, renunțand la maști și zambind. Personalul medical a transmis acest mesaj cu prilejul inchiderii ultimului spital temporar din Wuhan…

- Chinezii din Guangdong cer sprijin moral Doljului in lupta cu coronavirusul. Provincia din China, care are o suprafața cat trei sferturi din Romania, este infrațita cu județul Dolj de aproape zece ani, iar acum se afla intr-o situație critica din cauza virusului ucigaș. Președintele Consiliului Județean…

- China a lansat o aplicație de mobil cu ajutorul careia utilizatorii pot afla daca au venit in contract cu persoane infectate cu coronavirus ori care sunt suspecte de coronaviroza, scrie BBC.Aplicația e criticata in alte țari, dar chinezii au primit-o destul de bine.Cum a fost posibila crearea acestei…

- Batrbatul, in varsta de 39 de ani, tratat pentru virusul ucigas, a murit marti dimineata, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat. Acesta locuia la Hong Kong si s-a aflat in luna ianuaria in orasul chinez Wuhan, epicentrul pneumoniei virale. De la aparitia sa la sfarsitul anului trecut…

- Spitalele din Hubei au nevoie urgenta de rechizite medicale pentru a combate focarul in creștere a coronavirusului Numarul de decese din focarul de coronavirus din China a sarit la 304, a declarat guvernul duminica, in timp ce națiuni straine au impus restricții extraordinare de calatorie pentru …

- Donald Trump a folosit din nou canalul sau “oficial” de comunicare, Twitter, de aceasta data pentru a le vorbi americanilor despre coronavirus. Doua fraze a scris, suficient cat sa greșeasca major o data, atrage atenția Business Insider.Președintele american susține ca e la curentcu epidemia de coronavirus…

- O romanca din China explica pentru Libertatea care este atmosfera din țara in care traiește, in plina epidemie cauzata de noul coronavirus, care a ucis peste 100 de oameni. Felicia Nina Gherman, care traiește la Beijing și este jurnalista la Radio China Internațional de aproape noua ani, explica cum…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…