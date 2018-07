Stiri pe aceeasi tema

- Doar 40% din totalul lacurilor, raurilor, estuarelor si apelor costiere din UE se afla intr-o stare ecologica "foarte buna", potrivit unui raport publicat marti de Agentia Europeana de Mediu (AEM), informeaza AFP. "Marea majoritate a intinderilor de apa europene continua sa nu isi atinga obiectivul…

- Eliminat inca din grupe de la CM 2018, Mohamed Salah, vedeta Egiptului, s-a intors la Liverpool. Clubul englez a anunțat pe site-ul oficial ca atacantul de 26 de ani iși va continua cariera la Liverpool. Aflat in atenția celor de la Real Madrid și Barcelona, Salah a decis sa semneze prelungirea contractului…

- Dupa un scandal monden aparut in urma dezvaluirilor facute de soția și de amanta sa, cunoscutul cantareț Kamara iși reface viața. Și nu cu oricine, ci cu o fata mult mai tanara decat el, care nu e nici ea straina de lumina reflectoarelor.

- Numele Biancai Dragusanu a stat pe primele pagini ale ziarelor dupa despartirea de Victor Slav. Bianca Dragusanu s-a si aruncat in bratele unui alt barbat, Tristan Tate, cu care a si fost weekendul acesta la mare.

- Fosta amanta a lui Kamara a dat detalii din dormitor. Madalina a spus tuturor cum este artistul la pat, iar el este mai hotarat ca niciodata sa o dea in judecata. “Eu am fost tot timpul discret. Tot timpul m-am ferit sa vorbesc despre mine. Chiar si prietenii s-au mirat ca am ajuns in situatia asta.…

- Horoscopul dragostei BERBECIubiri trecatoare: 15 ani, 21 de ani. Iubiri pentru toata viața: 25 de ani, 35 de aniHoroscopul dragostei TAURIubiri trecatoare: 18 ani, 19 ani 25 de ani. Iubiri pentru toata viața: 30 de aniHoroscopul dragostei GEMENIIubiri trecatoare: 20 de ani.