- Miercuri, 15 septembrie, la Școala Gimnaziala „Mihai Kogalniceanu” din municipiul Buzau a avut loc o lecție-eveniment dedicata igienei corporale și orale. Copii de clasa a VIII-a și clasa a VII-a au primit pachete oferite de Oana Gheorghiu, coordonatorul farmaciilor MaxiFarma. Au fost pregatite pentru…

- Pentru 50 de copii de la Școala Gimnaziala ,,P.H. Zangopol”, noul an școlar incepe cu zambetul pe buze. Fotbaliștii echipei FC Buzau, in frunte cu antrenorul Cristi Pustai au vizitat, vineri, unitatea școlara din cartierul Mihai Viteazul, pentru a oferi micuților care revin de astazi in banci rechizite…

- Pentru ca inceputul noului an școlar este foarte aproape, polițiștii buzoieni au venit in ajutorul unor tineri mai puțini norocoși. Este vorba despre trei tineri, carora polițiștii le-au dat o mana de ajutor in pregatirea ghiozdanului pentru școala. Polițiștii au dorit sa le ofere ceva mult mai prețios…

- Astazi, 50 de copii de la Școala nr. 10, din cartierul buzoian Mihai Viteazu, s-au bucurat de vizita mai multor jucatori, a antrenorului Cristian Pustai și a altor membri din staff-ul echipei de fotbal FC Buzau, in cadrul unei acțiuni caritabile, prin care elevii au primit pachete cu rechizite școlare…

- Agentia de Reglementare pentru Medicamente și Produse de Ingrijire a Sanatatii (MHRA) din Marea Britanie a informat marți ca a aprobat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Moderna pentru minorii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani. In Marea Britanie, adolescenții cu varste cuprinse…

- 55 de copii și tineri din Protoieriile Buzau I, Buzau II, Patarlagele și Ramnicu Sarat, implicați in proiectele catehetice eparhiale, insoțiți de profesori de Religie și de alte discipline, au fost intr-o excursie organizata, in perioada 31 iulie – 1 august , in Țara Fagarașului, pe urmele lui Badea…

- Cea de-a doua ediție a Programului educațional BOBOCEL DE ȘCOALA 9 – Școala de Vara, derulat de catre Școala Gimnaziala ,,Ștefan cel Mare” Focșani a ajuns la final. Inițiat de catre prof. inv. primar Gheorghe Minodora, programul a implicat 34 de cadre didactice și peste 50 de bobocei inscriși la clasa…

- In Duminica Cincizecimii si a doua zi dupa ea, la sarbatoarea Sfintei Treimi, Biserica Ortodoxa cinsteste persoana Sfantului Duh. Sarbatoarea Rusaliilor constituie cea mai veche sarbatoare pentru crestini, care impreuna cu cea a Pastelui, este praznuita inca din vremea Sfintilor Apostoli. Biserica Ortodoxa…