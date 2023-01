Stiri pe aceeasi tema

- Masinile de politie din Republica Moldova vor avea un design nou al insemnelor grafice aplicate pe ele, asemanator cu cele din statele Uniunii Europene. Prima masina pe care a fost aplicat noul design e o Dacia Duster dintr-o partida recenta de automobile, cu care a fost echipata politia.

- Mitropolitul Chișinaului și al Intregii Moldove, Inalt Prea Sfințitul (IPS) Vladimir, sau Nicolae Cantarean, pe numele sau de mirean, crede ca mașinile de lux cu care circula unii preoții din Republica Moldova „sunt primite cadou”, la fel ca și cele doua mașini ale sale, un BMW și o Toyota – una daruita…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in decembrie 2022 cu +4.88% fata de decembrie 2021, atingand un volum de 12.437 unitati. Per total an 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 129.328 unitati, in crestere cu 6.7% fata de 2021, respectiv 121.208 unitati. In…

- Poliția din Republica Moldova spune ca a gasit fragmente de rachete in regiunea Briceni, in apropiere de granița cu Ucraina, scrie europafm.ro. Raionul Briceni se afla la 30 de kilometri de satul Radauți-Prut din Romania. „Dragi cetațeni, in Ucraina are loc un nou val de atacuri cu rachete care genereaza…

- Un autoturism de model „Toyota RAV4”, ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova a fost supus controlului de catre funcționarii postului vamal Leușeni. Șoferul, un moldovean in varsta de 30 de ani, a comunicat ca nu transporta bunuri ce urmeaza a fi declarate.

- La punctul de trecere a frontierei Sculeni se inregistreaza flux majorat de calatori și mijloace de transport pe direcția de ieșire din Republica Moldova - intrare in Romania. Poliția de Frontiera informeaza ca la linia de control sunt prezente circa 60 de mașini și indeamna calatorii sa opteze din…