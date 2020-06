FOTO: Mașini vandalizate de doi tineri din Târnăveni! Politisti din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Tarnaveni au identificat joi, 18 iunie, doi tineri, ambii de 17 ani, din Tarnaveni, banuiți de comiterea infracțiunii de distrugere. ”In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit ca in noaptea de 10 spre 11 iunie, cei in cauza ar fi distrus oglinzile retrovizoare a trei … Sursa articolului: FOTO: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

