- O femeie de 52 de ani a murit, miercuri seara, pe DN6, in localitatea Iosifalau, județul Timiș, dupa ce a fost lovita de o mașina și a fost proiectata pe sensul opus, unde ar mai fi fost accidentata și de alte autoturisme. Polițiștii fac cercetari la fața locului, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Un copil de 11 ani a murit, sambata, dupa ce mașina in care era a derapat și a intrat intr-un parapet, pe un drum județean din Harghita.Polițiștii harghiteni spun ca accidentul s-a produs sambata dimineața, pe DJ 123/E, intre localitațile Șoimeni și Miercurea-Ciuc, conform Mediafax. Citește…

- Primele concluzii trase de medicii legisti vorbesc despre faptul ca regretata Cristina Topescu avea inima mai grasa decat in mod normal. Asta ii putea cauza tulburari cardiace si putea produce chiar si un infarct, afirma specialistii. Cristina nu va avea parte de slujba de inmormantare Disectia inimii…

- ISU Timiș a fost solicitat vineri seara, la ora 19:06, prin apel la 112, intervina la un accident intre un autoturism și un tren regio, la trecerea la nivel cu calea ferata intre localitațile Teremia Mare si Comlosu Mare. In tren erau 3 calatori și conductorul, in autoturism o singura persoana. In urma…

- Scene șocante in urma unui accident produs miercuri seara, in localitatea Suseni din județul Argeș. O tanara de 24 de ani a murit, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent de un alt autoturism. In urma impactului, alte trei persoane au fost ranite, relateaza Mediafax.Femeia din localitate…

- O femeie s-a izbit cu mașina ei intr-o duba plina de sicrie și a murit pe loc, vineri, in Hunedoara, dupa ce a facut o greșeala imensa in timp ce se afla la volan. Automobilul ei s-a transformat intr-un morman de fiare.

- Un barbat de 43 de ani și fiica sa, de 12 ani, din Dragotești, au murit in aceasta dimineata dupa ce au fost loviti de un autoturism in Pielesti. Un barbat de 37 de ani, din Diculesti, care conducea un autoturism pe DN 65, nu a putut sa-i evite pe cei doi. Potrivit IPJ Dolj, se pare ca cei doi se angajasera…