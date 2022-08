Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unei masini, un barbat de 57 de ani, a suferit un stop cardio-respirator si a scapat autoturismul de sub control, intrand cu el intr-o statie de autobuz din Baia Mare. In urma accidentului, un baiat de 13 ani aflat in statie a fost ranit, iar pasagerul din dreapta soferului a suferit un atac…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat ca Armata Federatiei Ruse este in continuare una de tip post-sovietic, cu tot ce inseamna echipamente, comanda, control si doctrina militara, precizand in schimb ca Armata Ucrainei este mai agila, mai supla si mai adaptata razboiului modern.…

- O familie de romani fost jefuita in timpul ce se aflau in concediu, la Pozzuoli, in Italia unde au lasat mașina parcata și au mers sa viziteze centrul orașului. Familia a plecat cu mașina din Bologna, impreuna cu soțul și copiii, indreptandu-se spre Ischia pentru a-și petrece vacanța. La Pozzuoli, in…

- UPDATE. 8 persoane au fost transportate la spital. Restul persoanelor implicate in accident au fost preluate de un autocar, pus la dispoziție de autoritațile locale, urmand a fi cazate la o pensiune din zona. Știrea Inițiala Un grav accident rutier s-a produs, marți dupa-amiaza, pe DN 18, in județul…

- Șoferii care au masini care polueaza ar putea plati de anul viitor o taxa, care va fi calculata in functie de tipul masinii si de cantitatea de noxe emise. De asemenea, și șoferii care nu au mașinile inmatriculate in Capitala vor trebui sa scoata din buzunar bani pentru o taxa deloc mica, pentru a putea…

- Un caz incredibil pentru polițiștii de la Brigada Antidrog din Capitala s-ar fi petrecut zilele trecute. Aflați in timpul unui flagrant, ofițerii nu ar fi observat ca mașina adusa pentru filaj, cu tehnica pe ea, ar fi fost ridicata de Poliția Locala decat dupa ce au vizionat imagini de pe o camera de…

- Batalionul Kastus Kalinouski, format din voluntar belaruși care lupta pentru Ucraina, a suferit a treia pierdere, relateaza agenția de știri NEXTA. „Astazi, batalionul nostru a suferit o pierdere uriașa” este mesajul postat pe Twitter de soldații belaruși din Batalionul Kastus Kalinouski. In timpul…