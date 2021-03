(FOTO) Mașină răsturnată în șanț în județul Neamț. Două persoane rănite Prin apel la 112, in jurul orei 09:48, pompierii au fost inștiințati despre producerea unui accident rutier pe raza comunei Valea Ursului. Un autoturism a parasit partea carosabila și s-a rasturnat intr-un șanț. In autoturism se aflau doua persoane (conducatorul auto și un pasager). La locul evenimentului s-au deplasat pompieri din cadrul Detașamentului Roman cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala pentru stingere (de la Punctul de lucru Poienari) și o ambulanța SMURD TIM. Pana la sosirea forțelor de intervenție cei doi ocupanți ai autoturismului au fost scoși de catre participanții… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

