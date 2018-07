Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unei masini in care se aflau doi adulti si cinci copii a adormit la volan si a plonjat, luni, cu masina, in albia unui rau, pe raza comunei timisene Voiteg. "Soferul a adormit la volan si a...

- Doua sacose pline cu lire sterline au fost gasite de politisti intr-o masina care s-a rasturnat, in timpul noptii de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din judetul Dambovita.

- Trei fetițe, ranite, au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Constanța dupa ce mașina in care se aflau, condusa de o femeie de 44 de ani, s-a rasturnat pe DN22 in apropierea localitații Mihai Viteazu. Victimele au fost scoase din mașina de catre ceilalți participanți la trafic.

- Sofer “inconstient” la volan – a produs un accident soldat cu 3 victime, aseara (aproximativ ora 21:00), la trecerea de pietoni Spital CFR din Buzau (pe o ploaie torentiala!). Victimele au fost transportate la spital si se afla in afara oricarui pericol. Din primele date un sofer de 32 de ani, pe fondul…

- Un tanar din judetul Dambovita a provocat, duminica dimineata, un accident in zona localitatii Craciunesti, intrand cu masina intr-un autobuz fara pasageri, stationat pe marginea drumului.

- Accident rutier în aceasta dimineața pe strada Baba Novac din Constanța. Un barbat, de 54 de ani, din Constanța, a condus un autoturism dinspre Aurel Vlaicu spre supermarketul Lidl, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Acesta a pierdut controlul direcției de mers catre dreapta, intrând…

- Un accident rutier a avut in aceasta dimineata in judetul Prahova, la iesire din Valenii de Munte catre Maneciu.Din primele informatii, o masina in care se aflau patru persoane, printre care trei copii s a rasturnat.Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu un echipaj de pompieri, un SMURD…

- Patru tinere cu varste de 21 si 22 de ani au murit, in aceasta seara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren la o trecere la nivel cu calea ferata de la iesirea din localitatea Jibou. Fetele circulau intr-o masina inmatriculata in Maramures, iar cea aflata la volan nu a acordat prioritate…