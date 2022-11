FOTO. Mașina lui Nicușor Dan, ridicată de Poliția Locală. Era parcată neregulamentar pe o stradă din Sectorul 5 Mașina folosita de Nicușor Dan a fost ridicata, miercuri dimineața, de Poliția Locala Sector 5 pentru ca era parcata neregulamentar. Una dintre mașinile pe care edilul Capitalei le folosea de ani buni, a fost ridicata in aceasta dimineața de Poliția Locala din Sectorul 5. Se pare ca autoturismul ar fi fost parcat neregulamentar, potrivit Antena […] The post FOTO. Mașina lui Nicușor Dan, ridicata de Poliția Locala. Era parcata neregulamentar pe o strada din Sectorul 5 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

