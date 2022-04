FOTO! Mașină cuprinsă de flăcari în Câmpineanca Intervenție in comuna Campineanca pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit astazi, in jurul orei 07:50, in comuna Campineanca, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Forțele de intervenție au acționat cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de […] Articolul FOTO! Mașina cuprinsa de flacari in Campineanca apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

