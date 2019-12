FOTO: Mașină căzută în râpă, la Cotmeana Un autoturism a cazut intr- o rapa pe DN 7, in localitatea Cotmeana. Șoferul, un barbat de 60 de ani, singurul ocupant al autoturismului, este conștient și primește ingrijiri medicale de la echipajele sosite la fața locului. Barbatul se indrepta din Valcea spre Pitești, iar intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a parasit partea […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

