- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, devine din ce in ce mai vanata de presa mondena și pare deja sa-i faca concurența mamei sale la capitolul apariții publice. Alexia, care va deveni majora in cateva luni, a fost prezenta pe litoral cu ocazia minivacanței de 1 mai și a reușit sa atraga toate privirile…

- Sofia a ales sa nu foloseasca banii pentru ea și pentru copiii ei. Dupa ce a plecat de la benzinaria de unde și-a ridicat banii, s-a intalnit cu un batran care nu avea adapost, așa ca statea afara deși era un frig ingrozitor. Langa el era așezat un carton pe care scria: ,,ORICE IMI PUTEȚI…

- Alex Velea vorbeste despre viața de familie, copilarie, dar si de la cine a mostenit talentul pentru muzica. Cu ce s-a ocupat artistul inainte sa devina cunoscut, aflam intr-un interviu cu cartile pe fata.

- Viața noastra ar fi mult mai complicata fara existența unor lucruri care au fost inventate de femei. Nu iți vine in minte niciunul? Uite un exemplu, wifi-ul. Citeste tot materialul pe elle.ro Post-ul 10 lucruri care nu ar fi existat fara femei apare prima data in Libertatea.ro .

- Stephen Hawking a murit, pe 14 martie, la varsta de 76 de ani. Fizicianul britanic a devenit cunoscut pentru cercetarile sale si pentru cartile sale stiintifice, printre care "O scurta istorie a timpului".

- Cele mai frumoase și importante ființe de pe pamant sunt sarbatorite in fiecare an de 8 MARTIE. Mame, soții, iubite, surori, colege, profesoare sau soacre, pentru toate doamnele minunate din viața noastra, in acesta zi speciala, avem un gand frumos de transmis. Citeste si Mesaje de 8 MARTIE…

- In ziua cea mare, vedetele radiau de fericire și aratau mai bine ca niciodata! Va propunem sa admiram cateva rochii de mireasa superbe și o atmosfera de vis la unul dintre cele mai importante evenimente din viața celebritaților. Momentul in care și-au spus reciproc “Da!” in fața altarului a fost unul…