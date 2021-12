FOTO Marina americană a testat cu succes o armă laser de ultimă generație ce poate distruge ambarcațiuni inamice Marina Statelor Unite a publicat miercuri fotografii spectaculoase de la o demonstrație a unei arme-laser care a distrus cu succes o ținta plutitoare în timpul unui test din Golful Aden, relateaza Fox News.



Laserul a fost testat de la bordul USS Portland, o nava de transport din clasa San Antonio care în luna mai a anului trecut a folosit arma pentru a distruge o drona.



Marina americana a postat pe Twitter mai multe imagini futuriste în infraroșu care arata modul în care laserul își cauta și apoi se fixeaza asupra țintei sale.



