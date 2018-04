Stiri pe aceeasi tema

- Graviduta Laura Cosoi s-a pozat in sala de sport. Un detaliu insa, a atras atenția tuturor. Mai exact, viitoarea mamica a facut yoga in picioarele goale, iar unii dintre fani i-au atras atenția. Laura Cosoi așteapta cu nerabdare sa devina mama, insa pana atunci, are grija de corpul și sanatatea ei.…

- Margherita de la Clejani o duce nespus de bine! Fiica Clejanilor are o cariera infloritoare și deja se descurca fara parinții ei. Taraful de la Clejani format din Viorica, Ionița și copiii lor, dar și din cațiva instrumentiști, are un tarif de 5.000 de euro pe eveniment. Acum, dupa ce a lansat o piersa…

- Dupa relația cu Liviu Varciu, Nicoleta Nuca nu a aparut la brațul niciunul barbat, deși declara de fiecare data cand era intrebata ca este intr-o relație. Recent, Nicoleta Nuca ne-a facut cunoștința cu noi noul ei iubit. Zilele trecute, la petrecerea Radio Zu, Nicoleta Nuca nu a mai venit singura, ci…

- Recent, Maria Constantin și-a facut apariția la brațul unui barbat misterios, despre care toata lumea credea ca este noul ei iubit. Dupa divorțul de Marcel Toader, blondina s-a dedicat mai mult vieții profesionale, dar o fotografie postata chiar de ea a starnit numeroase controverse. Cum multa lume…

- Indragitul prezentator a trecut recent printr-un moment neplacut, intrucat a fost internat in spital, acolo unde i-au fost puse perfuzii. Recent, Razvan Botezatu s-a fotografiat langa fiinta care ii alina orice durere.

- Dupa ce a scapat de boala crunta care aproape ca l-a ingenucheat, Nicu Maharu se crede mai presus de oricine si orice. Recent, controversatul barbat a fost surprins intr-o ipostaza pentru care poate fi aspru amendat. „Regele petrecerilor”, pare sa nu tina cont de nimeni si nimic atunci cand trebuie…