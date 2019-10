Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a aprobat joi planul de guvernare al premierului Boris Johnson, printr-un vot simbolic, care nu contribuie semnificativ la întarirea autoritatii premierului în privinta Brexitului sau la încheierea crizei politice din tara,

- Liderii Uniunii Europene sustin amanarea retragerii Marii Britanii din Blocul comunitar, afirma un oficial de la Bruxelles. Liderii celor 27 de state europene au exprimat sustinere pentru amanarea Brexit dupa data de 31 octombrie, dar nu au stabilit inca pentru cat timp, fiind purtate discutii…

- Acordul asupra Brexitului incheiat de premierul britanic Boris Johnson cu tarile Uniunii Europene a trecut marti de o prima etapa capitala in Parlamentul britanic, care a adoptat in a doua lectura legislatia de aplicare a acestuia, deschizand astfel calea spre o analizare a textului in detaliu, informeaza…

- Comisia Europeana așteapta ca guvernul britanic condus de Boris Johnson sa o informeze, cât mai curând posibil, care vor fi urmatorii pași privind derularea Brexitului, dupa ce Parlamentul a decis amânarea votului asupra acordului convenit de Londra cu Bruxelles.Potrivit The…

- 'Numai un om ca el poate reusi', a declarat Trump referindu-se la Johnson, cu care s-a intalnit in marja Adunarii Generale a ONU. 'Cred ca o va face. Ar fi teribil sa se urmeze o alta cale', a adaugat presedintele american, referindu-se la subiectul Brexitului. Curtea Suprema din Londra a…

- Infrangere dupa infrangere pentru Boris Johnson. Parlamentul voteaza blocarea Brexitului fara acord și respinge alegerile anticipate Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson,…

- Secretarul de Stat Mike Pompeo spera la o reluare rapida a negocierilor intre Phenian si Washington pe tema ”denuclearizarii” peninsulei coreene, in pofida unor teste recente de racheta efectuate de Coreea de Nord, relateaza Reuters potrivit news.ro”Speram sa ne intoarcem la masa negocierilor…

- Comitetul de politica monetara al Fed (FOMC) a anuntat ca a redus dobanda overnight cu un sfert de punct procentual, la un interval cuprins intre 2% si 2,25%. A fost prima reducere a costului creditului din decembrie 2008, in perioada de varf a crizei financiare globale. Miercuri, Jerome Powell a…