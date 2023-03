(FOTO) Mărăcineni. A sosit țeava. Luni încep lucrările la rețeaua de gaze „Va informam ca astazi (n.r. ieri) a sosit țeava de gaze necesara inființarii sistemului de distribuție a gazelor naturale in comuna noastra. Lucrarile vor incepe luni, 20 martie, urmand a se incheia pana la sfarșitul lui 2023, atunci cand vom avea in comuna Maracineni peste 4200 de bransamente de gaze naturale.” , a anunțat primarul comunei Maracineni, Constantin Dumitru. Introducerea rețelei de gaze naturale in comuna Maracineni reprezinta cea mai importanta investiție din ultimii ani. ,,Va mulțumim pentru rabdare și va cerem scuze anticipat pentru disconfortul care va urma! Vom suferi puțin,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

