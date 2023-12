Stiri pe aceeasi tema

- Un politist in varsta de 22 de ani a fost gasit impuscat, joi seara, intr-o comuna din judetul Constanta. IPJ Constanta a fost sesizat, joi seara, in jurul orei 20.30, cu privire la faptul ca in comuna Cumpana a fost gasita o persoana decedata, care prezenta o plaga impuscata la nivelul capului. “In…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au anuntat, duminica la pranz, ca 162 de persoane sunt blocate in autoturisme, in zapada, pe drumurile din judet, iar peste 200 de pompieri militari pentru a indeparta efectele negative produse de acest cod rosu…

- Un copil in varsta de 10 ani a fost gasit legat de maini si de picioare, intr-o locuinta din orasul constantean Harsova, iar matusa lui, cea care ar fi facut aceasta fapta, si mama lui, care ar fi recomandat aceasta solutie, au fost retinute pentru 24 de ore, relateaza News.ro. Reprezentantii Inspectoratului…

- Vameșii șpagari din punctul de trecere a frontierei Sculeni imparțeau banii primiți cu șeful Vamii care incasa partea sa in toaleta din vama, potrivit unor detalii din dosarul trimis de procurori la Tribunal. La percheziții, procurorii au gasit mita in chiloții unuia dintre polițiști, iar alți bani…

- Un accident in care au fost implicate un TIR si un microbuz de persoane a avut loc luni dimineata, in judetul Constanta.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati luni, in legatura cu producerea unui accident rutier intre un TIR si…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Pompierii din Constanta intervin in aceasta dimineata, la un accident rutier produs in localitatea Techirghiol. In accident au fost implicate un microbuz care transporta sapte pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…

- O profesoara de romana la un cunoscut liceu din Constanța s-a prezentat la ore in stare de ebrietate. Profesoara consumase atat de mult alcool, incat nu s-a mai putut ține pe picioare și a cazut in fața unitații de invațamant unde activeaza. Incidentul s-a petrecut vineri, 10 noiembrie. Cadrul didactic…