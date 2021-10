Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu un proiectil a ranit cinci persoane vineri, 8 octombrie, pe aeroportul din Jizan, in Arabia Saudita langa frontiera cu Yemenul, potrivit presei oficiale saudite, noteaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . „Un proiectil ostil a cazut pe aeroportul Regele Abdullah”, potrivit unui…

- Aproximativ 25 de persoane au fost spitalizate in urma unei explozii survenite marti intr-o cladire rezidentiala din orasul Goteborg, situat in sud-vestul Suediei, a anuntat postul public de radio suedez, citat de Agerpres. Politia a anuntat ca a deschis o ancheta pentru elucidarea circumstantelor acestui…

- Doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti zece raniti sambata, pe linia frontului cu separatistii prorusi in estul tarii. Rebelii au folosit artilerie de calibru greu, lansatoare de racheta si mine lansate din drone, a transmis armata ucraineana.

- Zece persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident in zona Garii Obor, in care au fost implicate doua microbuze. Potrivit Brigazii Rutiere, conducatorul unui microbuz, in varsta de 53 de ani, care se deplasa pe șoseaua Garii Obor dinspre str. Baicului, catre bd. Ferdinand I, cand a ajuns…

- Aproximativ 7.000 de persoane au protestat in centrul Atenei fața de obligativitatea vaccinarii personalului medical impotriva COVID-19, masura urmand sa intre in vigoare miercuri, potrivit AFP. Manifestantii, care s-au adunat duminica in Piata Syntagma, purtau drapelul Greciei si afisau pancarte pe…

- Cel putin 30 de soldati au fost ucisi si alti 60 au fost raniti duminica in atacuri intreprinse de rebelii houthi asupra unei baze militare ce apartine fortelor de coalitie conduse de Arabia Saudita, in sud-vestul Yemenului, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor din sudul tarii si surse medicale,…