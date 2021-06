In urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 6 860 de țigarete, ambalate in pachete fara timbru de acciza, in valoare de aproximativ 4 120 de lei, 25 de litri alcool, in valoare de 1 000 de lei, precum și suma de 117 200 de lei și 20 400 de euro.Din cercetarile efectuate in dosarul penal de contrabanda, au reieșit indicii ca persoanele banuite ar fi comercializat, in municipiul Galați, țigarete fara timbru de acciza, de proveniența Republica Moldova.In urma administrarii probatoriului, o femeie și doi barbați au fost reținuți, pe baza de ordonanța, pentru 24 de ore, urmand a fi prezentați…