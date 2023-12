Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” este in doliu, dupa ce Profesorul Sandu Bologa, o personalitate emblematica a instituției a trecut la cele veșnice.,,Universitatea de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca iși exprima regretul și tristețea la plecarea dintre…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a fost, vineri, gazda workshop-ului regional care a marcat incheierea programului de formare in economia sanatații, dezvoltat in cadrul proiectului HEALTHESIS.

- Examenul național de intrare in rezidențiat va avea loc duminica, 19 noiembrie 2023, in șase centre universitare din țara. Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca va lua masuri speciale astfel incat proba scrisa, la care vor participa peste 1.350 de candidați, sa se desfasoare…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca propune publicului clujean expoziția de fotografie cu titlul „Școala medicala clujeana. Istorie și actualitate”, o incursiune in evoluția invațamantului universitar medical și farmaceutic din Cluj-Napoca. Expoziția este deschisa…

- Este doliu in lumea medicala și in cea universitara din Romania dupa decesul unui important profesor.Prof. univ. dr. Gheorghe Badiu, unul din profesorii fondatori ai Facultații de Medicina, Universitatea Ovidius din Constanța, a murit. Citește și: Col (rez) Cristian Mihalcea: „La cum il cunosc, Ion…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat in cadrul ședinței extraordinare ce a avut loc joi, 19 octombrie a.c., insușirea unei documentații cadastrale de dezlipire pentru terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, pe strada Clinicilor la nr. 3-5, in suprafața de 39.255 mp. Universitatea de Medicina și Farmacie…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se dezvolta cu o noua extensie universitara in municipiul Baia Mare, unde 60 de studenți vor urma cursurile Facultații de Medicina, la programul de studiu Asistența medicala generala. Ceremonia de deschidere a anului universitar…

- Lumea intreaga a sarbatorit vineri, pe 29 septembrie, Ziua Mondiala a Inimii. Pentru a crește gradul de conștientizare a populației globului asupra factorilor de risc ce duc la apariția bolilor cardiovasculare și determinarea schimbarii in atitudinea oamenilor fața de problema adoptarii unui stil de…