- Astazi, subprefectul județului Hunedoara, Lorincz Szell, impreuna cu directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Hunedoara, Sebastian Mezei și cu managerul SJU Deva, Emil Stoica au verificat stadiul lucrarilor de modernizare la Spitalul Județean de Urgența Deva. In acest moment…

- Zeci de persoane se prezinta zilnic la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Timișoara. Pentru a face fața numarului tot mai mare de pacienți, unitatea va fi extinsa, iar lucrarile au inceput. „S-a deschis șantierul pentru extinderea Unitații de Primiri Urgențe. Ea se va extinde…

- Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia: Licitația de peste 6 milioane de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat in SEAP o licitație pentru achiziția unor lucrari, in cadrul proiectului „Extindere si dotare Unitate de Primiri Urgente a Spitalului…

- S-a semnat documentatia necesara pentru intocmirea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru extinderea si modernizarea sectiei de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste.Este o promisiune de care s-a tinut presedintele CJ Dambovita, Corneliu Stefan: „De asemenea,…

- Lucrarile din Centrul Nou vor fi gata pana la sfarșitul lunii decembrie, da asigurari primarului orașului, Kereskenyi Gabor. Prezent azi, 31 mai la Satu Mare, ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a vizitat santierul din Centrul Nou, fiind insoțit de președintele Consiliului Judetean, Pataki Csaba, prefectul…

- Localnicii din Florești, Nimigea, se plang de lucrarile care se fac la DJ 172. Din cauza modului in care au fost facute șanțurile și puse rigolele, apa din curți NU se mai scurge, inundandu-le. Contractul de proiectare și lucrari pentru modernizarea DJ 172 a fost semnat in ianuarie 2020. SC Frasinul…

- Au fost finalizate lucrarile de modernizare a secției de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Județean de Urgența Satu Mare. Incepand de saptamana viitoare, unitatea modernizata a secției de Terapie Intensiva este gata sa primeasca pacienți. Secția are 26 de paturi, dintre care 4 sunt reținute pentru…