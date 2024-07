“Suntem la Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba, unde colegii de la Formația de lucru Alba și Formația Mecanizare executa lucrari de cosire mecanizata a digului de pe malul drept al raului Mureș, in zona Partos-Paclisa, localitate Alba Iulia. Lucrarea este realizata in conformitate cu Planul Tehnic 2024”,au transmis, vineri, reprezentanții Apelor Romane Mureș. Post-ul FOTO| Lucrari de cosire mecanizata a digului de pe malul drept al raului Mureș, in zona Partos-Paclisa apare prima data in ProAlba .