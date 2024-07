Stiri pe aceeasi tema

- Bazinul olimpic din Targoviște gazduiește in acest final de saptamana, 12-14 iulie, Campionatul Național de Cadeți (inot). Este vorba despre un concurs de nivel mare ce reunește sportivi legitimați la secțiile de inot afiliate la Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern, care au indeplinit baremul…

- Un noua medalie prețioasa obținuta de luptatorul Marian Daniel Mihai! Sportivul legitimat la CS Targoviște a reușit, duminica, sa cucereasca medalia de argint la Campionatul Național de lupte U15, desfașurat in Sala Sporturilor „Ladislau Simon” din Targu Mureș, in perioada 5-7 iulie. Luptatorul nostru,…

- Andrei Gafița (sportiv cu dubla legitimare CS Unirea Alba Iulia/CSM Unirea Alba Iulia) a obținut medalia de argint in proba de 20.000 de metri marș a Campionatului Național, desfașurat sambata, 29 iunie 2024, la Cluj-Napoca, pe Stadionul „Cluj-Arena”. Andrei Gafița (27 de ani), atlet pregatit de Gabriel…

- In perioada 8-9 iunie la București s-a desfașurat Campionatului Național de Atletism etapa a 2. Competiția s-a desfașurat pentru cateopriile U 18 și U 16 pe stadionul de Tineretului „Iolanda Balaș Soter” și s-a bucurat de participarea a 289 de atleți din partea a 79 de cluburi. Clubul Sportiv Municipal…

- Performanța extraordinara pentru Georgia Calin, din Sebeș, la Culturism și Fitness: Medalie de argint și bronz la doua categorii ale competiției din Cluj-Napoca Performanța extraordinara pentru Georgia Calin, din Sebeș, la Culturism și Fitness: Medalie de argint și bronz la doua categorii ale competiției…

- Performanța pentru un elev al Școlii Mihai Eminescu din Alba Iulia. Vlad Popa, medalie de argint la Olimpiada Naționala de Fizica Vlad Petru Popa, elevi in clasa a VIII-a C la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia a reușit sa obțina medalia de argint in cadrul Olimpiadei Naționale de Fizica.…

- Salba de medalii pentru luptatorii de taekwondo din Alba la Campionatul Național. Județul, reprezentat și de doua fete arbitri Luptatorii de taekwondo din Alba au particiat in weekend-ul ce a trecut la Campionatul Național de Copii, Juniori și Cadeți. Competiția sportiva a avut loc la București. Alba…