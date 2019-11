Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza are de ce sa fie mandra! Cantareata are o familie harnica, demna de toata lauda! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro cu fiica artistei, Elena, si cu fratele acesteia, Cristi, stau marturie!

- O cantareața din Italia a avut una dintre cele mai extravagante apariții pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Roma. Roshelle, pe numele sau real Rossella Discolo, a reușit sa atraga toate privirile la Festivalul de Film de la Roma. Cantareața italiana, in varsta de 24 de ani, a fost una dintre…

- Cristian Pomohaci, preotul care a fost acuzat ca a abuzat mai mulți copii, nu pare afectat de scandalurile in care a fost implicat in ultimii ani sau de problemele din justiție. Viața merge inainte!

- Loredana Groza iși surprinde fanii de fiecare data cu aparițiile sale, dar niciodata nu se lasa cu una cu doua. Cantareața face și face și tot reușește sa-și lase fanii cu gura cascata. De curand, vedeta a postat o fotografie pe contul sau de socializare ce a starnit reacții numeoroase din partea celor…

- Noul șef de la Protecția Consumatorului, Miron-Horia Constantinescu, care este nepotul lui Miron Constantinescu, unul dintre liderii care au jucat un rol important in instaurarea comunismului in Romania, este in centrul unui scandal, dupa ce s-a gandit sa se impuna in fața angajaților schimbandu-le…

- Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) trebuie sa se conformeze, atunci cand merg in controale, noului regulament de conduita instituit printr-un ordin al presedintelui institutiei, Horia Miron Constantinescu, emis pe 20 august.Astfel, acestia trebuie sa aiba…