FOTO Loredana Groza, prima reacție după postarea din ambulanță ​​Loredana Groza a adunat sute de comentarii pe rețelele sociale dupa ce s-a fotografiat într-o ambulanța. Artista i-a pus pe jar pe fanii ei, iar noi informații a oferit de-abia marți.

Duminica, 19 septembrie, Loredana a postat o imagine cu ea dintr-o ambulanța. La câteva zeci de ore, artista a oferit noi informații.



Pe contul personal de Instagram, Groza a scris urmatoarele:

"Dragii mei, va multumesc pentru mesaje si grija! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, inregistrari, filmari, fapt care ma bucura, insa si corpul mai cedeaza cateodata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

