FOTO / Lora, mesaj emo:ionant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis artista

- „ Nemernicii astia au distrus o tara iar in urma actiunii lor milioane de romani au luat calea pribegiei si cine stie cati au murit ori cate familii au fost dezbinate si distruse”, este una din cele mai crunte dar si triste totodata concluzii pe care le-a tras presedintele Coalitiei Romanilor din SUA.

- Thalia a reușit sa-și induioșeze pana la lacrimi fanii dupa ce a publicat pe rețelele de socializare un filmuleț insoțit de un mesaj emoționant pentru mama sa, trecuta in eternitate. S-au implinit 7 ani de cand mama iubitei și indragitei Thalia a murit, iar artista a dorit sa comemoreze momentul intr-un…

- Ziua de 22 mai, dedicata prevenirii victimizarii minorilor, din cadrul campaniei ”Saptamana prevenirii criminalitatii”, le-a oferit politistilor braileni prilejul de a face echipa cu elevii Colegiului Economic ”Ion Ghica” Braila, in cadrul unui demers inedit prin care au dorit sa transmita ca varsta…

- Poli:istul Marian GodinE a ajuns la altar, astEzi, alEturi de aleasa inimii sale, Lorena. Coinciden:a face ca, tot astEzi, sE fie "i ceremonia regalE a prin:ului Harry "i a celebrei Meghan Markle.

- Traian Basescu considera ca urmașul sau la Palatul Cotroceni a primit un mesaj direct, dupa ce Mircea Basescu a fost arestat chiar cand fratele sau era președintele Romaniei. Protocoalele secrete incheiate intre SRI și justiție au avut un singur scop, e de parere senatorul PMP."CSM- semnal,…

- David Beckham a implinit astazi 43 de ani și toata familia ii pregatește o petrecere de zile mari. (AFLA AICI CUM OIȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Victoria Beckham, dar și cei 3 copii nu s-au putut abține și au publicat filmulețe cu imagini din timpul pregatirilor pentru marea…

- Palatul Copiilor Constanta a gazduit, ieri, sedinta cu directorii unitatilor de invatamant preuniversitar. Pe ordinea de zi s au aflat urmatoarele puncte: prezentarea Raportului privind starea invatamantului constantean in semestrul I al anului scolar 2017 2018; prezentarea Planului managerial al Inspectoratului…

- Celebrul DJ suedez Avicii a fost fotografiat relaxandu-se cu prietenii, cu o bautura in mana, pe un yaht, in largul coastelor Omanului, cu doar o zi inaintea decesului sau, survenit vineri, la varsta de 28 de ani, informeaza The Sun.