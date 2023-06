FOTO Locurile de joacă din Victoria, transformate în spații vesele și atrăgătoare Locurile de joaca din Victoria sunt transformate in spații vesele, atragatoare și sigure pentru copii, a anuntat Camelia Bertea , primarul orașului. Dupa locul de joaca de pe strada Victoriei, inca un parc pentru copii a fost reamenajat in Victoria. Este vorba despre locul de joca amplasat pe strada George Coșbuc. Primarul orașului Victoria, Camelia Bertea, a afirmat ca, in scurt timp, toate locurile de joaca din localitate vor deveni sigure si vesele si „nu vom mai vedea spațiile triste și aproape nefuncționale, decat in poze„, a precizat edilul. „Transformam locurile de joaca din oraș in spații… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

