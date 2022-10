Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Concumatorilor (ANPC) a propus inchiderea locurilor de joaca din sase mari parcuri bucurestene, dupa ce, in urma controalelor au fost gasite echipamente cu un grad de uzura ridicat, rupte, cu bucati lipsa, cu urme masive de rugina. De asemenea Administratia…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a propus inchiderea locurilor de joaca din sase parcuri din București, dupa ce in urma controalelor au fost gasite echipamente cu un grad de uzura ridicat, rupte, cu bucati lipsa, cu urme masive de rugina. De asemenea Administratia Lacuri, Parcuri…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Concumatorilor (ANPC) a propus inchiderea locurilor de joaca din sase mari parcuri bucurestene, dupa ce, in urma controalelor au fost gasite echipamente cu un grad de uzura ridicat, rupte, cu bucati lipsa, cu urme masive de rugina. De asemenea Administratia…

- Biroul Procurorului General din Ucraina au anuntat, sambata, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei, in Ucraina au murit 377 de copii si au fost raniti peste 733. “Peste 1.100 de copii au fost afectati in Ucraina de agresiunea armata in toata regula a Federatiei Ruse. Pana in dimineata zilei…

- Un transportor de tancuri care se indrepta catre Ucraina a fost implicat intr-un incident in trafic pe o șosea din Romania. Transportorul cu gabarit depașit a ieșit in afara parții carosabile, șoseaua fiind ingusta, dar din fericire nimeni nu a fost ranit, iar dupa cateva ore traficul a fost reluat. …

- Zeci de persoane, majoritatea copii, au fost evacuate, in noaptea de luni spre marți, dintr-o pensiune din Brezoi, judetul Valcea, afectata de un incendiu. Potrivit pompierilor, 20 de persoane care ramasesera blocate pe balcoane din cauza fumului dens au fost salvate, 16 copii si un adult au fost transportati…

- Trei barje sarbesti incarcate cu cate 1.200 de tone de carbune fiecare sunt blocate de peste doua saptamani pe Dunare, in zona localitatii Zimnicea, din cauza scaderii nivelului fluviului, iar in contextul temperaturilor mari carbunele s-a aprins si arde mocnit, fara flacara. O interventie de stingere…

- Rusia a adoptat o lege care ii pedepseste cu ani grei de inchisoare pe cei ce indeamna la actiuni impotriva securitatii tarii, relateaza AFP. Textul, care prevede pana la sapte ani de inchisoare pentru un astfel de delict, a fost votat miercuri de catre Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului…