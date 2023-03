Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Tiur au ramas luni fara apa potabila pana la repararea unei avarii aparuta la conducta de alimentare. Din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila, SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Blaj este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in data de 06.03.2023 in localitatea…

- Mai multe localitați din Apuseni, fara apa potabila: Stația de pompe de la barajul Mihoiești, fara curent electric Mai multe localitați din Apuseni, fara apa potabila: Stația de pompe de la barajul Mihoiești, fara curent electric Locuitorii din localitațile Campeni, Bistra și Mușca au ramas luni, 27…

- Inca o avarie la alimentarea cu apa in Alba: Localitațile Valea Lunga, Lunca și Lodroman, fara apa potabila pentru circa 4 ore Inca o avarie la alimentarea cu apa in Alba: Localitațile Valea Lunga, Lunca și Lodroman, fara apa potabila pentru circa 4 ore Locuitorii din Valea Lunga, Lunca și Lodroman…

- Din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție a apei potabile din localitatea Roșia de Secaș, in zona imobilului cu nr. 120, SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Blaj este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in localitațile Roșia de Secaș și Ungurei. APA CTTA Alba estimeaza durata intreruperii…

- Avarie la rețeaua de distribuție a apei in Roșia de Secaș: Doua localitați, fara apa potabila pentru circa 4 ore Avarie la rețeaua de distribuție a apei in Roșia de Secaș: Doua localitați, fara apa potabila pentru circa 4 ore Locuitorii din Roșia de Secaș și Ungurei au ramas vineri fara apa potabila…

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire pentru extinderea rețelei de apa potabila in localitațile Buza și Rotunda, astfel incat toți locuitorii comunei Buza sa beneficieze de acest serviciu. In prezent, localitatea Buza dispune de o rețea de distribuție, ce urmeaza sa fie pusa in funcțiune,…

- Locuitorii din satul Holercani, raionul Dubasari vor avea apa la robinet. Acest lucru va fi posibil dupa ce in localitate au fost instalate doua castele de apa. Proiectul face parte din Programul Național „Satul european”, iar pentru implementarea acestuia, Guvernul a investit peste 1,7 mln de lei (circa…

- Rețea de apa potabila in localitatea Mușca, din comuna Lupșa: Primaria a solicitat emiterea acordului de mediu Localitatea Mușca, din comuna Lupșa, va avea rețea de apa potabila. Primaria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Localitatea Mușca nu dispune de un sistem centralizat…