FOTO – Locuiesc în WC-ul gării din Rodna! CUM comentează primarul: WC-ul garii din Rodna e ”casa” pentru mai mulți romi. Localnicii acuza administrația locala ca, deși au atras fonduri europene pentru a-i ajuta pe romi, NU a facut nimic. CUM comenteaza primarul: Pe adresa redacției au sosit mesaje privind o situație mai neobișnuita, la Rodna. WC-ul garii a devenit casa unor romi. Revolta fața de acest lucru ar veni din faptul ca in comuna exista un proiect dedicat acestei categorii sociale, dar nu s-ar face nimic. ”Printre toate aceste fonduri Europene atrase de catre comuna Rodna se numara și proiectul P.O.C.U . Acesta avea obiectul Incluziunea sociala și combaterea… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

