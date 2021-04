Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova 1948 și ASU Poli Timișoara se intalnesc sambata, de la ora 14:00, in etapa secunda a play-off-ului din Liga 2. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei secunde din play-off-ul de Liga 2 FC U Craiova - ASU…

- Sambata, ora 17.00, la Galtiu, Industria Galda – Sanatatea Cluj | Radu Andone debuteaza contra “virușilor verzi” Sambata, la Galtiu, de la ora 17.00, sunt fața-n fața singurele echipe din Seria a 9-a ce nu au caștigat in 2021: Industria Galda, “lanterna roșie”, cu 4 puncte, și Sanatatea Cluj (locul…

- Sambata, ora 17.00, CSU Cugir – Industria Galda de Jos | Sub Dragana, duel disproporționat intre conjudețene Sambata, de la ora 17.00, este un disproporționat derby “de Alba” sub Dragana, intre conjudețenele aflate la extremitațile ierarhiei Seriei a 9-a a Ligii a 3-a: CSO Cugir (locul secund, 29 de…

- CS Afumati conduce ierarhia in seria a treia a Ligii a 3 a, avand patru puncte avans fata de a doua clasata. Sambata, 27 martie, sunt programate confruntarile etapei a 13 a in Liga a III a la fotbal, seria a 3 a, meciurile incepand la ora 15.00. Aflata pe locul trei in clasament, cu 22 de puncte, Axiopolis…

- Sfarsitul acestei saptamani ii gaseste departe de casa pe baschetbalistii de la BC Athletic Neptun Constanța. „Gladiatorii din Tomis” au trecut Milcovul, pentru urmatorul turneu al Ligii Naționale, gazduit de Sala Polivalenta din Focsani. Chiar si in vreme de pandemie, dintr-o Constanta amenintata din…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu dreptul in primul meci oficial din 2021, invingand cu 3-0, in deplasare, ”lanterna roșie” Industria Galda. Partida dintre Industria Galda și FC Unirea Dej s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 15, pe terenul din localitatea Galtiu, comuna…

- Unirea Alba Iulia va susține la Zlatna, pe Stadionul “Minaur”, 4 meciuri considerate pe teren propriu in returul Ligii a 3-a, partidele urmand sa se desfașoare vinerea, in cadrul Seriei a 9-a. Intre respectivele intalniri se disting doua dueluri cu conjudețenele CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos.…

- Denver Nuggets, cu starul sarb Nikola Jokic in mare forma, autor a 47 de puncte, a stopat echipa momentului in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), Utah Jazz, pe care a invins-o duminica, pe propriul teren, cu 128-117, potrivit Agerpres. Denver Nuggets a intrerupt astfel seria…