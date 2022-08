Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Naționala a Ungariei, Primaria Brașov a decis sa ilumineze cladirea proprie și literele de pe Tampa in culorile roșu, alb și verde, ca omagiu adus contribuției etnicilor maghiari la istoria Brașovului

- Ungaria sarbatorește, in 20 august, ziua naționala a țarii, de sarbatoarea Sfantului Rege Ștefan I, intemeietorul Regatului Ungariei. In semn de prietenie, Primaria Brașov a decis sa lumineze literele de pe muntele Tampa in culorile drapelului Ungariei, roșu, alb și verde.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca declarațiile rasiste facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tușnad, sunt inadmisibile și constituie o mare problema pentru Romania. Klaus Iohannis a ținut sa precizeze ca se delimiteaza clar și fara echivoc de acele declarații. Fii la curent…

- Din cauza atitudinii si a refuzului de a comenta declaratiile naziste ale sefului lor Viktor Orban, demnitarii UDMR au picat intr-o situatie foarte dezonoranta in fața romanilor. Este de neacceptat ca acestia sa nu comenteze in bloc despre "rasa pura maghiara" si este sfidator sa nu raspunda la…

- Cele mai importante peluze ale echipelor de fotbal din țara au trimis o scrisoare deschisa, dupa ce a fost anunțat un meci amical intre naționalele U18 ale Ungariei și ținutului secuiesc. Peluzele cer Federației Romane de Fotbal și Guvernului Romaniei ”sa nu permita disputarea acestui meci, fiind…

- Consilierul prezidential pe educatie, Ligia Deca, a transmis, joi, pe Facebook, despre noile legi ale educatiei, ca se bucura sa vada schimbari de care educatia are atata nevoie, si precizeaza ca, in continuare, este important dialogul constructiv pe baza acestor propuneri. „Schimbarea in bine a…

- British Museum din Londra a lansat o expozitie importanta pentru a marca 200 de ani de la descifrarea hieroglifelor egiptene antice, informeaza publicatia Evenineg Standard in editia online. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Katalin Novak, noua președinta a Ungariei, a ales Romania ca prima destinație din mandatul sau, unde a efectuat o vizita neoficiala. Chiar și așa, Novak a reușit sa provoace un nou scandal diplomatic intre București și Budapesta, dupa ce a spus ca ea este ”reprezentant al tuturor maghiarilor, indiferent…