Stiri pe aceeasi tema

- Uneori ai nevoie de o schimbare majora in viața pentru a te simți formidabil in pielea ta. Cea mai simpla modalitate de a face acest lucru este sa iți schimbi look-ul. Se pare ca vedetele știu acest lucru și nu se feresc sa apeleze la stiliști. Iata cateva femei celebre care s-au transformat in adevarate...…

- Nascuta la Șimleu Silvaniei in anul 1991 (8 martie), Vladuța Lupau a incercat, inca de la inceputul anilor 2014, sa se faca remarcata in showbiz-ul romanesc. Inzestrata cu o voce buna, vedeta a debutat pe micul ecran la un concurs de talente. Se intampla in anul 1995, la varsta de doar 4 ani, in cadrul…

- Procesul in care IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, este judecat pentru fapte de coruptie se apropie de final. La ultimele audieri, in fata judecatorilor, unul dintre martori si-a schimbat declaratiile.

- Lidia Buble nu este una dintre cel mai bine platite artiste de la noi, la capitolul concerte, dar compenseaza prin aparițiile mondene și promovari de produse. Cantareața e solicitata pentru astfel de contracte chiar mai des decat vedetele cu state vechi. Iar tariful este pe masura. In ceea ce privește…

- Disparuta de ceva vreme din atentia presei, Raluca Sandu (39 de ani) socheaza la inceput de an! Fiica lui Mircea Sandu si-a schimbat radical look-ul, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu vedeta.

- La intrebarea – De ce Revoluția romana a inceput la Timișoara? – poate vom primi un raspuns de la specialiștii in istorie, economie, sociologie, cultura și civilizație, psihologie colectiva. Eu am...